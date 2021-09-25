'Aşı karşıtı değilim' diyen Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklamalar

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akit TV'de ‘Kırmızı Masa’ programının sunucusu Muharrem Coşkun’un sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çektiği ‘koronavirüs aşısı’ ile ilgili de konuştu.

'Bir aşının faz aşamasını tamamlaması 5-6 yıl sürüyor'

PCR testi zorunluluğu ile aşı dayatmasının yapıldığını söyleyen Erbakan, faz çalışmaları tamamlanmamış aşıya karşı olduğunu söyledi.

Fatih Erbakan şöyle konuştu:

Biz faz aşamalarını tamamlayan, ruhsatını alan aşı, ilaç gibi uygulamalara elbette ki karşı olamayız. O zaman bilimi, tıppı her şeyi reddetmeniz demek olur ki bu uygun bir durum değil. Ancak herhangi bir aşının, ilacın faz aşamalarının tamamlamasının minimum 5-6 yıl süreceği bilim adamları tarafından ifade ediliyor. Bizim Ankara’da yaptığımız basın toplantısında da bu ortaya konuldu.

Pandemi 2020 Mart’ında başladı. Dolayısıyla ancak 2026 Mart’ında bir aşının bu aşamaları tam manasıyla geçmesi mümkün. Bu olmadan ‘acil kullanım onayı’ ile hele hele bir de mRNA teknolojisinin kullanıldığı aşıların yapılmasını uygun görmüyoruz.

"Aşı zorlaması anayasaya aykırı"

Aşı dayatmasına atıfta bulunan Erbakan, “Yaptırmak isteyeni zorlamak olmaz. Aynı şekilde uyarılardan dolayı tedirgin olan ve yaptırmak istemeyen insanı zorlamak anayasaya, insan haklarına, bilime ve tıpa aykırı. Çünkü bireylerin tedaviyi reddetme hakkı var.” dedi.

Erbakan konuşmasının devamında şunları söyledi:

Faz aşaması tamamlanmamış, ruhsatı alınmamış, yan etkileri ve sonuçları bilinmeyen hele hele böyle kitlesel olarak ilk defa bu pandemide insanlara uygulanan mRNA teknolojili aşılarının son derece büyük riski ve tehlikesi var. İnsanların zorlanmaması ve mecbur bırakılmaması gerekir.