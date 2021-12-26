Aşı karşıtı boksör koronavirüse yenik düştü
Koronavirüs salgınının gerçek olduğuna inanmayan ve aşı olmayı reddeden Avrupa Kickboks Şampiyonu Frederic Sinistra Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
40 yaşındaki Sinistra Kasım ayının sonlarında koronavirüse yakalandı. Antrenörünün ısrarı üzerine tedavi olmayı kabul etti. boksör sosyal medya hesabından virüsün ciğerlerini olumsuz etkilediği ancak ringe daha güçlü döneceğine dair mesaj paylaştı.
Belçikalı sporcu doktorların uyarısına rağmen tedaviye evinde devam etmek istedi. Evinde oksijen tüpüne bağlanan Dünya şampiyonu boksör 16 Aralık’ta Liege kentinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.