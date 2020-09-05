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Korona Virüs Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi
Korona Virüs

Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi

Koronavirüse karşı Alman aşısının Türkiye’deki deneme tarihinin 10 Eylül olduğu ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 18:19:00 -
Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye koronavirüs tedbirlerine devam ederken vakaların artması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca’nın üç koronavirüs aşısıyla ilgili anlaşma süreçlerine değinmesi sonrası gözler Faz 3 aşamasına çevrildi.

Koronavirüse karşı Alman aşısına ilişkin çok önemli detay geldi. Aşının Türkiye denemelerinin 10 Eylül’de başlayacağı belirtildi.

Türkiye’de Bilim Kurulu üyeleri daha önceki açıklamalarda bazı ülkelerdeki aşı çalışmalarının Türkiye’de de deneme aşamasına geldiğini aktarmıştı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Türkiye’de denemeler 10 Eylül’de başlıyor. Alman kökenli aşıya ilişkin Etik Kurulu’ndan deneme izni alındığı üniversite ve şehir hastanelerinin enfeksiyon bölümlerine yazı gönderildiği bildirildi.

Deneme sonuçlarının ise Kasım ayında olacağı öne sürüldü.

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