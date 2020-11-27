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Korona Virüs Aşı için gönüllü olan rektöre 2. doz aşı yapıldı
Korona Virüs

Aşı için gönüllü olan rektöre 2. doz aşı yapıldı

Çin'e ait koronavirüs aşısı için gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ikinci doz aşı bugün yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:04:00 -
Aşı için gönüllü olan rektöre 2. doz aşı yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının Faz 3 çalışmaları kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci dozu Rektör Özkan’a, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan tarafından yapıldı.

Çin tarafından üretilen aşının Türkiye’deki 23 uygulama merkezi arasında Akdeniz Üniversitesi’nin de yer aldığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Aşı çalışmaları Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Ender Terzioğlu başkanlığında ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gökhan Ertosun koordinatörlüğünde yürütülmeye devam ediyor.” dedi. 

İlk doz uygulamasının üzerinden iki hafta geçtiğini söyleyen Rektör Özkan, “Aşının bugün ikinci dozu uygulandı. İki haftalık süreçte olumsuz herhangi bir yan etki yaşamadım. Kendimi gayet dinç ve sağlıklı hissediyorum.” şeklinde konuştu.

Aşı için gönüllü sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Rektör Özkan, “Gönüllü olmak için oldukça yoğun bir talep var. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Dünya’daki ve Türkiye’deki aşı çalışmalarının da bir an önce başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

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