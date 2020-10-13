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Korona Virüs Aşı için gönüllü denekler hazır
Korona Virüs

Aşı için gönüllü denekler hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19’a karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:41:00 -
Aşı için gönüllü denekler hazır

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile bir araya gelen Büyükkılıç, üniversite bünyesinde yürütülen Kovid-19 aşı çalışmalarındaki başarılarından dolayı Çalış ve Özdarendeli’yi kutladı. ERÜ’deki aşı çalışmalarında gelinen noktanın kendisini sevindirdiğini anlatan Büyükkılıç, “Kovid-19’a karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesinde gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu ve 1 hafta-10 gün gibi bir sürede insanlar üzerinde test edilebileceğini memnuniyetle gördüm” dedi.

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