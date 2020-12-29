  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Aşı gönüllüsü Profesör: Aşıyla ilgili sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum!
Korona Virüs

Aşı gönüllüsü Profesör: Aşıyla ilgili sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum!

Alman aşısının Türkiye'de yapılan Faz-3 çalışmalarında gönüllü olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, sosyal medyada aşıyla ilgili yazılanlara inanamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:18:00 -
Aşı gönüllüsü Profesör: Aşıyla ilgili sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum!

Prof. Dr. Ünal, "Yok aşının içinde çip varmış, Bill Gates bize para veriyormuş, bunlar büyük sermayenin yaptığı şeylermiş. Gerçekten bunları duyunca inanamıyorum. Bilimde her şey kanıta dayanır. Kanıtı olmayan hiçbir şeye inanmamalarını rica ediyorum" dedi. ABD ve Avrupa’da da yüzde 40'a kadar ulaşan oranda aşı karşıtları bulunduğunu da aktaran Ünal, yeni yapılan bir ankete göre Türkiye’de yüzde 8’lik bir grubun da kesinlikle aşı karşıtı olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttef..
Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık
Dünya

Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu anlaşmasından Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle çekildiklerini duyurdu.
ABD medyasından bomba Erdoğan itirafı: Böylesini görmedik
Gündem

ABD medyasından bomba Erdoğan itirafı: Böylesini görmedik

Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz ve Karabağ'daki tarihi başarıları dünya gündemine damgasını vurdu. Amerikan Foreign Policy dergisinde yayıml..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay