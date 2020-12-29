Aşı gönüllüsü Profesör: Aşıyla ilgili sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum!
Alman aşısının Türkiye'de yapılan Faz-3 çalışmalarında gönüllü olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, sosyal medyada aşıyla ilgili yazılanlara inanamadığını söyledi.
Prof. Dr. Ünal, "Yok aşının içinde çip varmış, Bill Gates bize para veriyormuş, bunlar büyük sermayenin yaptığı şeylermiş. Gerçekten bunları duyunca inanamıyorum. Bilimde her şey kanıta dayanır. Kanıtı olmayan hiçbir şeye inanmamalarını rica ediyorum" dedi. ABD ve Avrupa’da da yüzde 40'a kadar ulaşan oranda aşı karşıtları bulunduğunu da aktaran Ünal, yeni yapılan bir ankete göre Türkiye’de yüzde 8’lik bir grubun da kesinlikle aşı karşıtı olduğunu söyledi.