Aşı geliştiren BioNTech'e siber saldırı

Türk kökenli bilim adamları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci'nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarına devam ederken, şirketin yaklaşık iki ay önce bir siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, "Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı önlemler aldık. Saldırının herhangi bir hasara yol açmadı. Şirketin koruyucu önlemleri yeterliydi, böylece ne belgeler sızdırıldı ne de önemli veriler geri alınamaz bir şekilde imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Alman Siber Saldırılar Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, BioNTech'e yapılan saldırının birkaç hafta önce Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne düzenlenen siber saldırıya benzediği bildirildi.

İngilizler Rusya'yı suçladı

İngiliz Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), bilgisayar korsanlarını Moskova adına dünyanın dört bir yanındaki aşı üreticileri ve araştırma kurumları hakkında casusluk yapmakla suçladı.

Diğer yandan BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği ifade edilmişti.