Aşı durumu nasıl sorgulanır? e-Nabız aşı sırası öğrenme
Aşı sırası öğrenme ekranı aşı olmak isteyen vatandaşların gündeminde. Aşı takviminde yeni risk grubundaki vatandaşlara gelinmesiyle 'Aşı sırası kaç yaşta?' Sorusu araması sıklaştı Aşı sırası kimde, hangi grupta? Aşı sırası öğrenme, Covid-19 aşı sorgulama SMS ve e-Nabız yöntemi ve aşı takvimi
Sağlık Bakanı Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini belirtti. Peki MHRS koronavirüs aşı durumu nasıl sorgulanır? Koronavirüs aşısı nasıl olunur? e-Nabız koronavirüs aşı sorgulama...
Aşı durumu nasıl sorgulanır?
Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.
e-Nabız aşı randevusu alma
E-Devlet Kapısı Üzerinden E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
Aşı durumu sorgulama kısmından aşı durumunuzu sorgulayabilir belirlenen aşı grubundaysanız randevu oluşturabilirsiniz.
e-Nabız sayfasına giriş yapmak için tıklayınız