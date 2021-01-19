Aşı çalışmalarında 2. aşamaya ne zaman geçilecek?

Aşılama takvimine dair son talimatları veren Bakan Koca, geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana 829 bin kişiye aşı yapıldığını belirtti.

Bakan Koca, açıklamasında "Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı Çarşamba günü itibariyle bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca aşılamanın 2. aşamasına Çarşamba günü (Yarın) geçileceğini belirtmişti.

Aşı çalışmalarına dair detaylı bilgi veren Fahrettin Koca, şunları söyledi:

Koronavirüse ilişkin aşılamada yarından itibaren 2. aşamaya geçileceğini belirten Bakan Koca şunları söyledi:

"Yarından itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istiyoruz. Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü şekilde yapmamız önemli. Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. Yerinde yapılan aşıdan sonra, olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir. Ayrıca yarından itibaren 90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz. Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım"