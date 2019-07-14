ASGD: “15 Temmuz dünyaya verilen demokrasi dersidir”

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, "15 Temmuz halkımızın demokrasi zaferi olduğu kadar, Türk basınının da onurlu direnişidir" dedi.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan İbrahim Erdoğan, "15 Temmuz’u kana bulayan, kardeş canına kıyan hainleri şiddetle lanetliyoruz. Vatanını canı pahasına savunan şehitlerimize, gazilerimize ve kahraman milletimize minnet duyuyoruz" dedi.

15 Temmuz’un 3. yıldönümü nedeniyle yapılan ASGD açıklaması şöyle: "Dünyada evrensel yönetim tarzı demokrasidir ve demokrasilerde iktidar değişiklikleri seçimle olur. Geçmişte sancısını çok çektiğimiz askeri darbeler, ülkemizde çok derin yaralar açtı. 15 Temmuz 2016’yı 16 Temmuz’a bağlayan gece, aynı kabus ne yazık ki, bir kez daha yaşandı. Kanlı bir askeri darbeyle karşı karşıya kalan güzel ülkemiz adeta sırat köprüsünden geçti, uçurumdan döndü. Şehitlerimizin, yaralılarımızın olduğu, bir gazetecinin de hayatını kaybettiği ihanet gecesine, Türk halkının demokrasiye olan inancı damgasını vurdu. Meydanları doldurup, darbeye karşı direnerek destan yazan milletimiz, üzerine çökülmek istenen Türkiye’nin en büyük güvencesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüreği her zaman bağımsız vatandan yana çarpan gazeteciler de, tıpkı kahraman halkımız gibi, vatan hainlerinin karşısına çıkarak, cesaretle göğüs gerdiler. FETÖ Terör Örgütü’nün ülkemize reva gördüğü kanlı gecede şehit olan 248 vatandaşımız arasında, Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz da vardı ve çok sayıda gazeteci de görevi başında darp edilerek yaralandı. TRT başta olmak üzere, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda fiili müdahaleyle karşı karşıya kalan meslektaşlarımızın onurlu direnişi tarihteki yerini aldı.En büyük umudumuz da, hain gecenin sabahında demokrasinin kazanması oldu.ASGD camiası olarak, 15 Temmuz Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükran duyuyoruz. Tarihi demokrasi zaferinin gerçek sahibi kahraman halkımıza selam olsun"