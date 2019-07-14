0553 313 94 23

ASGD: “15 Temmuz dünyaya verilen demokrasi dersidir”

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, "15 Temmuz halkımızın demokrasi zaferi olduğu kadar, Türk basınının da onurlu direnişidir" dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:07
ASGD: “15 Temmuz dünyaya verilen demokrasi dersidir”

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, "15 Temmuz halkımızın demokrasi zaferi olduğu kadar, Türk basınının da onurlu direnişidir" dedi.


Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan İbrahim Erdoğan, "15 Temmuz’u kana bulayan, kardeş canına kıyan hainleri şiddetle lanetliyoruz. Vatanını canı pahasına savunan şehitlerimize, gazilerimize ve kahraman milletimize minnet duyuyoruz" dedi.


15 Temmuz’un 3. yıldönümü nedeniyle yapılan ASGD açıklaması şöyle: "Dünyada evrensel yönetim tarzı demokrasidir ve demokrasilerde iktidar değişiklikleri seçimle olur. Geçmişte sancısını çok çektiğimiz askeri darbeler, ülkemizde çok derin yaralar açtı. 15 Temmuz 2016’yı 16 Temmuz’a bağlayan gece, aynı kabus ne yazık ki, bir kez daha yaşandı. Kanlı bir askeri darbeyle karşı karşıya kalan güzel ülkemiz adeta sırat köprüsünden geçti, uçurumdan döndü. Şehitlerimizin, yaralılarımızın olduğu, bir gazetecinin de hayatını kaybettiği ihanet gecesine, Türk halkının demokrasiye olan inancı damgasını vurdu. Meydanları doldurup, darbeye karşı direnerek destan yazan milletimiz, üzerine çökülmek istenen Türkiye’nin en büyük güvencesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüreği her zaman bağımsız vatandan yana çarpan gazeteciler de, tıpkı kahraman halkımız gibi, vatan hainlerinin karşısına çıkarak, cesaretle göğüs gerdiler. FETÖ Terör Örgütü’nün ülkemize reva gördüğü kanlı gecede şehit olan 248 vatandaşımız arasında, Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz da vardı ve çok sayıda gazeteci de görevi başında darp edilerek yaralandı. TRT başta olmak üzere, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda fiili müdahaleyle karşı karşıya kalan meslektaşlarımızın onurlu direnişi tarihteki yerini aldı.En büyük umudumuz da, hain gecenin sabahında demokrasinin kazanması oldu.ASGD camiası olarak, 15 Temmuz Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükran duyuyoruz. Tarihi demokrasi zaferinin gerçek sahibi kahraman halkımıza selam olsun"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:07
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli konuşuyor
    1. Devlet Bahçeli konuşuyor
    2. 15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece..
    3. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    4. Göz kamaştıran "Melekler Gölü"..
    5. Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı..
    6. Menemenspor’dan savunmaya takviye
    7. 2 ay önce Habur Çayı’nda kaybolmuştu,..
    8. Acarlar Longozu beyaz nilüferleriyle..
    9. Kars Valisi Öksüz: “Meydanları..
    10. Adana’da FETÖ’ye 3 yılda bin 595..
    11. "15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı gibi..
    12. Türkmenistan heyetinden Başkan..
    13. Haber alınamayan kadın çoban için..
    14. Olimpia Milano, Aaron White ile anlaştı
    15. Selçuk Bayraktar ve KADEM’e çağrı
    16. Meteoroloji saat verdi! İstanbul için..
    17. Saraybosna'da demokrasi için koşuldu
    18. Başkan Orhan’dan 15 Temmuz Demokrasi..
    19. Yaşlı adamın köpeğini sevme..
    20. Kazdağları'nın otantik köyünden turist..
    21. Yeni dünya sağlık iksiri Türk..
    22. Erbaş'tan "15 Temmuz" mesajı
    23. Kars Kümbet Cami yoğun ilgi görüyor
    24. Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
    25. Şehit diplomat Dursun Aksoy Brüksel'de..
    26. Aksaray’da motosiklet devrildi: 1 ölü,..
    27. Büyükşehirli kanocular Türkiye..
    28. EİB ve EGEİD’ten ortak toplantı
    29. Ege'nin saklı körfezi: Saros
    30. Vatikan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!