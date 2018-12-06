"Asgari ücrette yüzde 26'lık artışta ısrarcıyız"

TBMM (AA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, asgari ücrette artış oranına ilişkin "En az yüzde 26 şeklinde bir talebimiz var. Madem Cumhurbaşkanı'nın maaşında yüzde 26'lık artış var, asgari ücrette, kamu kesimi ve özel sektör de dahil olmak üzere yüzde 26'lık oranın gözetilmesi gerektiğini söylüyoruz, bunda ısrarcıyız." dedi.

Tatlıoğlu, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olduğunu anımsatan Tatlıoğlu, aralarında Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de bulunduğu bazı kurum ve kuruluşların bütçelerine olumlu oy kullanırken, komisyon görüşmelerinde bazı bakanlık ve kurumların bütçelerine red oyu verdiklerini anlattı.

2019 yılı bütçesinde en önemli artış oranının yüzde 64 ile faiz giderlerinde görüldüğüne işaret eden Tatlıoğlu, 2018 yılı bütçesinde 71,7 milyar liralık faiz giderlerinin gelecek yıl 117,3 milyar liraya yükseleceğini savundu.

Bütçede gelir tahminlerinin "hesapsız", öngörülen artış oranlarının "izahtan uzak" olduğunu öne süren Tatlıoğlu, makro ekonomik göstergelere yönelik öngörülerin de gerçeklik göstermediğini iddia etti.

Tatlıoğlu, "2019 yılı bütçesi hedeflere hizmet edemez. Bu bütçenin üzerine oturtulduğu planlar ve hedefler gerçekçi olmaktan çıkmıştır. Kişi başına gelirin 25 bin dolar, ihracatın 500 milyar dolar olacağına yönelik 2023 hedefleri silinmiştir. Şimdi artık 2071 zikredilmektedir. Kimin ömrü yetecek? Bunu da 2453 hedefleriyle değiştirirler diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güçlü Türkiye için sorunların konuşulması ve ortak aklın harekete geçmesi gerektiğine işaret eden Tatlıoğlu, "Türkiye içinde bulunduğu durumla yüzleşmek zorundadır. Bütçe, bu yüzleşme alanlarından biridir. Bugün ertelenmiş bir enflasyon, ısmarlanmış bir işsizlik ve ısmarlama büyüme rakamları bizi bir yere taşımaz, kendimizi aldatmış oluruz." diye konuştu.

İYİ Parti olarak Türkiye'nin şartlarına uygun hale getirilmiş bir bütçe hazırlanmasını önerdiklerini kaydeden Tatlıoğlu, ekonominin patronu olan güven ikliminin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

- "Senin yerinde olmak istemezdim"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tatlıoğlu, bir soru üzerine, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifinin görüşüldüğü sırada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "FİKKO'nun ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerine" yönelik sosyal medya paylaşımını gördüklerini anlattı.

Tatlıoğlu, "Sayın Ziya Altunyaldız'a 'Çok üzüldüm, senin yerinde olmak istemezdim.' dedim. Bu olay, bizi üzüyor. İktidar-muhalefet sonucu çıkarmıyoruz, üzülüyoruz. Esasen hükümet yapısının, birinci partiye, AK Parti'ye yaklaşımı bizi üzmüştür. Meclis iradesi yaklaşımı açısından bizi üzmüştür. Soruyu yönelttiğimizde değerli milletvekili arkadaşımız 'durumdan haberdar olmadığını' söyledi." şeklinde konuştu.

Asgari ücrette artış oranına yönelik görüşlerinin sorulması üzerine de Tatlıoğlu, "Sayın Genel Başkanımızın da görüşü çok net. En az yüzde 26 şeklinde bir talebimiz var. Madem Cumhurbaşkanı'nın maaşında yüzde 26'lık artış var, asgari ücrette, kamu kesimi ve özel sektör de dahil olmak üzere yüzde 26'lık oranın gözetilmesi gerektiğini söylüyoruz, bunda ısrarcıyız." dedi.