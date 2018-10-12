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Asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücretliye senelik zamdan daha fazla zam artışı yapılmalı

Milyonlarca işçi aralıkta yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2019 Ocak’tan geçerli olacak asgari ücret zammı merak edilirken, Türk-İş’den sonra İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan’dan da son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi. Arslan, yapılacak olan senelik zamlardan daha fazlasının asgari ücretliye gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

12 Ekim 2018 Cuma 08:15
Asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücretliye senelik zamdan daha fazla zam artışı yapılmalı

Milyonlarca işçi aralıkta yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2019 Ocak’tan geçerli olacak asgari ücret zammı merak edilirken, Türk-İş’den sonra İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan’dan da son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi. Arslan, yapılacak olan senelik zamlardan daha fazlasının asgari ücretliye gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan, CHP ekonomi heyeti tarafından ayarlanan görüşme greçekleştirdi.  İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra kamuoyuna bazı açıklamalarda bulundu. Mahmut Arslan, asgari ücret beklentilerine karşı olarak değerlendime yapıldığını, enflsayon sonrasıda dar gelirli çalışan ailelere karşı olan verilen ücretlerin yapılan zamlar ile eş değer olmadığını bu yüzdende ailelerinin geçim sıkıntısının oldukça arttığını açıkladı. Mahmut Arslan asgari ücret konusunda da yapmış olduğu açıklamalarda ekonomi çevresinde yaşanılan gelişmeleri ve enflasyon oranlarına değinerek enflasyon verilerinin asgari ücret konusunda bir gelişme göstermemesi sadece yaşanılan sıkıntılara zam, faiz ve döviz artışı sebebiyle geri dönülmesi asgari ücrete de zam yapılması gerektiğini söyledi. Mahmut Arslan bu konuda hükümetin çalışmalar yapmasını gerekirse yapılacak olan senelik zamlardan daha fazlasının gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümet asgari ücretliye el uzatmalı

Mahmut Arslan konuşmasının devamın da enflasyon oranlarından etkilenerek olağan döviz artışları, faiz artışları ürün zamları gibi etkiler vatandaşların ellerini zorlaştırdığını ifade eden Arslan, ekonomik olarak sıkıntıların arttığı ve önümüzde yaşanılacak gelişmelerin ne olacağı bilinmeyen günlerde hükümet tarafından bir destek gelmesi gerektiğini ifade ederek; açıklanan enflasyonlardan doalyı gelen zamları en çok istemeyen dar gelir ile çalışan işçilerdir bu yüzden yaşanılan bu durumları hükümet görüp destek eli uzatması gerektiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:15
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