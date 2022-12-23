Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! Tam 100 dolar...

Bu yıl için ödenen ortalama asgari ücretin aylık 4 bin 876 lira ve ortalama dolar kurunun 16.55 lira olduğunu varsayarsak, 295 dolarlık aylık asgari ücretin ortaya çıktığına işaret eden Abdurrahman Yıldırım, son yapılan zamla birlikte bu rakamın 395 dolara yükseldiğine dikkat çekti. Yıldırım, bir kısım zevatın ısrarla ortaya attığı "Dolar üzerinden hesaplanırsa asgari ücrette düşüş var" iddiasını da böylece suya düşürmüş oldu.

İşte Habertürk'teki o yazının ilgili bölümü:

"Aylardır konuşulan, tartışılan asgari ücret nihayet belirlendi. 2023 yılı asgari ücreti yüzde 55.6 artışla 5.500 liradan 8.506 liraya çıkarıldı. Yüzde 55.6 artış, elbette yüzde 66-67 düzeyinde çıkacak yıllık enflasyonun gerisinde kalıyor.

Ancak geçen yıl asgari ücretin iki kez artırıldığı, 2022 başında geçerli 4.253 liralık asgari ücrete göre 2023 yılı asgari ücretinin bir kat daha fazla yani yüzde 100 yükseldiğini belirtmek gerekiyor.

➔ Belki artış oranı olarak en doğrusu yıllık ortalama asgari ücret üzerinden gitmek. Buna göre ilk yarıda 4.253 liradan 6 maaş ve ikinci yarıda 5.500 liradan 6 maaş alındığı ve vergi dilimlerine girmediği varsayarsak yıllık 58.518 TL’lik toplam ücrete ulaşırız. Ortalama aylık 4.876 liraya gelir. 2023 için belirlenen 8.607 lira ise bunun yüzde 74.4 üzerinde.

➔ Asgari ücrette ortalama yıllık artış bu kadar. Enflasyon karşısında durumu aşağı yukarı kurtarır.

2023 ASGARİ ÜCRETİ 395 DOLAR

➔ Hesabı bir de dolar bazında yapalım. Bu yıl için ödenen ortalama asgari ücret aylık 4.876 lira ve ortalama dolar kuru 16.55 lira üzerinden 295 dolarlık aylık asgari ücret ortaya çıkıyor.

➔ Gelecek yıl ise 8.506 liranın 12 ay ödendiği varsayımıyla gidelim. 2023 için tahmin edilen ortalama dolar kuru ise 21.52 TL. Buna göre aylık asgari ücret 395 dolara denk gelir.

➔ Bu yılki aylık asgari ücrete göre 2023 ücreti 100 dolar kadar veya yüzde 34 artıyor.

➔ Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında durumu aşağı yukarı kurtarıyor. Çünkü 2022 yılı asgari ücreti 295 dolarla zaten dibe inmişti. 2016 yılı asgari ücreti de 430 dolarla son 10 yılın en yükseğindeydi. 10 yılın ortalama asgari ücreti de 363 dolarda bulunuyor.

➔ Eğer 2023 yılında kur öngörülen seviyede gerçekleşirse asgari ücret 395 dolar olacak ki bu da son 10 yıllık ortalamanın 32 dolar üstüne çıkacak.

➔ Burada hemen belirtelim ki bu yıl tahmin edilen ortalama dolar kuru 16.65 liraydı. Gelecek yıl ise 21.52 liraya çıkacağı tahmin ediliyor. Buna göre kur artışı yüzde 29.5 oluyor.

➔ Dolar bazında hesaplamalar da asgari ücrete yapılan zammın durumu kurtardığına işaret ediyor."