'Asgari ücretle ilgili bir duyum aldım' dedi ve açıkladı: Erdoğan o rakamı duyuracak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantıyı gerçekleştirdi.

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin çeşitli rakamlar iddia edilmeye devam ediyor. Yapılacak zammın hangi aralıkta olacağına dair bir iddia da ekonomist Dr. Şeref Oğuz'dan geldi.

Kenan Taş'la YouTube kanalında ekonomi gündemine ilişkin konuşan Şeref Oğuz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebileceğini iddia ediyorum, duyumlarım da biraz o yönde"