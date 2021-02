'Asgari ücreti beğenmeyenlere yine 1940’lı yılların o karanlık tarihinden biraz hatırlatmak gerekecek'

Bilindiği gibi her yıl tartışmalı geçen asgari ücret artışı 2020 yılında yine başta işçi sendikaları olmak üzere uzun görüşmeler sonucunda asgari ücret 2825 TL olarak kabul edilmişti. Tabii bu durumda, bazı gazeteler asgari ücretin yetersiz, sefalet bir ücret diye manşet atan ve bir başka gazete ise o da işçiyi duymadınız bari vergi almayın diye manşet attı.



Tabii asgari ücretin 2825 TL olarak yetersiz olduğunu işçi, memur, emekli hep aynı görüşte olmuşlardı. Çünkü haklı olarak İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan insanlar 2825 TL ile ne yapacak, nasıl geçinecekler diye her kafadan çıkan çatlak sesler, başta DİSK, Millet İttifakı denen partiler adeta bas bas bağırarak durmadan iktidar partisini eleştiriyorlardı.



Oysa devletin bütçesine toplanan ve toplanamayan vergileri ülkenin yaptığı ithalatı, ihracatı hiç düşünmeden asgari ücret düşük demek onlara göre kolay. Eğer Ak Parti isteseydi herkesin beğeneceği şekilde asgari ücreti 5 bin TL bile yapabilirdi. Fakat kısa zaman sonra iktidar ya bol para basacak veya hazineyi tam takır edecekti ya da kovaladığımız o IMF’yi tekrar ülkemize çağırıp zararına da olsa her türlü şartları kabul etmiş olacaktık.



Bakın ey işçi kardeşler, memurlar, emekliler bugüne kadar sabrettiniz, biraz daha dişinizi sıkın. Eğer kısmet olursa Tayyip Başkan 2023 yılında yapılacak seçimlerde ülkemizin başına tekrar başkan olarak seçilirse işte o zaman çok daha azimli çalışmalar sonucunda 2023-2024 yıllarında asgari ücret bugün ki gibi öyle 2825 TL değil en azından asgari ücret o yıllarda 7 bin, 8 bin TL kadar bile olabilir. Tabii bu tahminleri yaparken hiçte falcı olmaya gerek yok.



İşte bizler ve bütün dünya görüyor ve biliyor eğer Tayyip Başkan Ak Partiyle birlikte başta savunma sanayileri ve yine yapılacak milli otomobillerimiz, İHA’larla, SİHA’larla her çeşit savunma sanayi araç gereçlerle ve büyüyen ihracatımızla, doğal gazımızla 2023-24-25 yıllarında çağ atlayan bir ülke olarak bugün ki gibi öyle 169 milyar dolar ihracat değil o yıllarda ihracatımız en azından 450 veya 500 milyar dolarları veya daha fazlası bile olabilir. Aynı zamanda enflasyon ve faiz ise sıfıra doğru inebilir.

Tabii dünyada ve ülkemizde Korona virüs gibi belalar olmazsa ve yine bilindiği gibi ülkemizin başında sadece Korona virüs değil birde doğruyu yanlışı birbirinden ayıramayan seçmenler ve telefona, internete bağımlı olan genç seçmenler yüzünden eğer iktidar Millet İttifakı denilen o partilerin eline yanlışlıkla geçerse fazla gitmez.



Bir, iki sene sonra enflasyon dört haneliye doğru gider, işsizlik çoğalır, bugün beğenilmeyen 2825 TL asgari ücret ise Millet İttifakının elinde en fazla 1500 TL’yi bile geçmez. Maalesef bu durumda başta İstanbul gibi büyük şehirlerde açlık, yoksulluk kol gezerken o yıllar içerisinde hastanelerde açlıktan ölmek üzere insanlar bile olabilir. Bugün ise tam tersi hastaneler açlıktan ölmek üzere insan değil tokluktan ve israftan dolup taşıyor. İşte bugün 2825 TL olan asgari ücreti beğenmeyenlere yine 1940 yılların o karanlık tarihinden galiba biraz hatırlatmak gerekecek.



Bakın o yıllarda iktidar partisi olan CHP ezanla, camilerle uğraşmayıp da sadece Nuri Demir Ağ’ın uçak fabrikasını geliştirmek için gayretli çalışmalar yapmış olsalardı ve yine ne acı ki 1961 yılında devrim marka otomobilleri müzeye kaldırmayıp da fabrikalar kurarak çeşit çeşit model otomobillerin üretimlerini gerçekleştirmiş olsaydılar daha o 1970-80’li yıllarda ihracatımızın artmasıyla birlikte asgari ücret 3-4 bin lira bile olmuş olabilirdi.



Eğer bugün sorgulanacaklar varsa darbe şakşakçıları ve darbeci generaller olmalı. Selam ve dualarımla.