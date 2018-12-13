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İspanya hükümeti asgari ücreti yüzde 22 arttırdı

İspanya'da hükümet asgari ücreti yüzde 22'lik rekor bir artışla 900 euroya çıkarma kararı aldı. Başbakan Pedro Sanchez, asgari ücret için belirlenen rakamı 21 Aralık'taki Bakanlar Kurulu'nda kabul edeceklerini belirtti.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:09
İspanya hükümeti asgari ücreti yüzde 22 arttırdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, brüt asgari ücretin yüzde 22'lik artışla 900 avroya çıkarılacağını duyurdu.

Başbakan Sanchez, meclis genel kurulunda yapılan "muhalefetin soruları" oturumunda, asgari ücrete 1977'den bu yana en büyük artışı yapacaklarını söyledi. Bakanlar Kurulu'nun 21 Aralık'ta Barselona kentinde toplanacağını belirten Sanchez, asgari ücretin brüt 900 avroya çıkarılmasını öngören kararı burada alacaklarını bildirdi.

Zengin bir ülke fakir işçilere sahip olamaz

İspanya'da 2008-2016 arasında asgari ücrette çok az artış yapılırken, bu 8 yıllık periyotta brüt asgari ücret 600 avrodan 655 avroya çıkarılmıştı. Ülkede brüt asgari ücret 2017'de 707 avro, 2018'de de 735 avro olarak belirlenmişti.

İspanya'da hazirandan bu yana azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan Sosyalist İşçi Partisine (PSOE) dışarıdan destek veren sistem karşıtı sol görüşlü Podemos partisi, asgari ücrette artış yapılmasını şart koşmuştu.

PSOE lideri ve Başbakan Sanchez ile Podemos lideri Pablo İglesias ekim ayında yaptıkları toplantıda, asgari ücreti 900 avroya çıkarma kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede kaosa yol açan "sarı yelekliler"in eylemleri sonrasında mevcut durumda brüt 1498 avro olan asgari ücrete ocak ayından itibaren 100 avro zam yapma kararı almıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 07:07
  1. EKONOMİ
  2. İspanya
  3. asgari ücret

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