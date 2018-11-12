Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2019 asgari ücret zam oranı ne olacak? 

Asgari ücret 2019, asgari ücret ne kadar olacak 2019 haberleri. Milyonlarca işçinin Ocak 2019 ayı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, 2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması da geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Merkez Bankası’nın (MB) son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 23.5 enflasyon tahminine yer verildi. Bu durumda 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin en az yüzde 25 oranında artırılması söz konusu. Peki 2019 asgari ücret zam oranı ne olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

2019 yılında uygulanacak asgari ücret gelecek ay belli olacak. Asgari ücret artışı genel olarak bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirleniyor. Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 7.92 oranında artırıldı. 2017’de yüzde 11.92 oranındaki enflasyona karşın, 2018 yılında uygulanan asgari ücret yüzde 14.18 oranında artırıldı. Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 23.5 enflasyon tahminine yer verildi. Bu durumda 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin en az yüzde 25 oranında artırılması söz konusu. Şimdi milyanlarca vatandaşın gözü kulağı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Asgari ücret artışı aynı zamanda AGİ fiyatlarını da artıracak. Bunun için Ocak 2019 asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilmeye başlandı. Türkiye'de milyonlarca aile asgari ücretle geçinmekte. Onun için vatandaşlar asgari ücrete 2019'da ne kadar zam yapıcak şu aralar konuşulan konular arasında ilk sırada yer almakta. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılır? Asgari ücret 2019 ne kadar olmalı? Türk-İŞ 2019 asgari ücret zammı için ne teklif etti?

“Asgari ücrette pazarlık 2 bin üzerinden başlası”

Asgari ücret 2019, asgari ücret ne kadar olacak 2019 haberleri. Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçinin Ocak 2019 ayı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, 2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması da geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi.