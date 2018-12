Asgari ücret yeni fiyatı son dakika Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret 2019 kararı

Yeni yılla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağını milyonlarca vatandaş merak ediyor. Asgari ücret 2019 yeni fiyatında son dakika gelişmesi yaşandı. Yeni asgari ücret bugün toplanacak olan son Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammını ne kadar olarak açıklayacak? Asgari ücret 2019 ne kadar olacak? 2019 asgari ücret son dakika zam oranı ne oldu? İşte asgari ücret yeni fiyatında son durum haberleri...

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücret zam oranını belirlemek üzere son toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda neler yaşandı?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yaptı. Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.

İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Çalışma Genel Müdürü Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugünkü toplantıdaki en önemli konunun, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) raporu olduğunu belirten Önder, şunları söyledi: "TÜİK temsilcimiz, 2018 yılı rakamlarını ve 2019 yılı tahminlerini iletti bize. Bunun yanında da her sene yapıldığı gibi Hacettepe Üniversitesinden alınan beslenme kalıp ve bilgileriyle beraber beslenme ve beslenme dışı ortalama harcama tahminlerini de bize iletti. TÜİK, bunu her sene yapıyor. Her sene hafif işler, orta işler ve ağır işler için ayrı hesaplamalarda bulunuyor. Bu rakamlar hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı tarafından hem de TÜİK tarafından verilen rakamlar, asgari ücret belirlenirken dikkat edilen rakamlar. Bunları dinledik."

"Onlar itiraz etmeye alışkın"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da bugün yapılan toplantının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Çünkü biz asgari ücretin bilimsel, objektif veriler doğrultusunda hazırlanmasına inanıyoruz. Bugün TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 213 lira 40 kuruş olarak açıkladı. Türk-İş uzmanlarımızın açıkladığı bir kişinin yaşam maliyeti olarak 2 bin 385 liraydı. Bizim tespitimiz ile TÜİK'in tespiti arasında yaklaşık 170 lira fark var. Ülkemizin gelişmesine ve ekonominin büyümesine bağlı olarak refah payının da burada uygulanmasını bekliyoruz. Son toplantımızda bu hususun da dikkate alınarak asgari ücretli çalışanların beklentilerine uygun bir tespitin yapılacağına inanıyorum." Türk-İş'in TÜİK'in açıkladığı rakamın üzerine refah payı da istediğini vurgulayan Irgat, "Bizim tespitimiz var. Bunların tespitinin ne olduğu da belli değil. Biz 2 bin 385 lira diye açıklıyoruz, onlar onu da açıklamıyor. Onlar itiraz etmeye alışkın." dedi.

"Gıdaya dayalı hesaplama yöntemi doğru değil"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise toplantıda, TÜİK'in raporunda sadece gıdaya dayalı olarak bir hesaplama yönteminin masaya getirilmesinin çok doğru olmadığını ifade ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Yine geçtiğimiz yıl Hacettepe Üniversitesi'nden gelen verilerle ilgili çekincelerimiz vardı. Bu yıl onları tekrarladık. Anayasamızda çok açık, 'asgari ücret tespit edilirken, geçim şartlarıyla ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum da dikkate alınır' diye çok net bir tanım var. Sadece TÜİK raporu değil Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının sunduğu raporları da dikkate alarak görüşlerimizi komisyonla paylaştık." Koç, "Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullar ile 2019 yılı hedeflerinin de mutlak suretle dikkate alınıp, geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığının sunduğu veriler de göz önüne alınarak, bir hesaplama yapılmasında fayda görüyoruz." dedi.

TÜİK asgari ücret teklifini açıkladı

TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.