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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.
25 Aralık 2018 Salı 08:54
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 08:54
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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