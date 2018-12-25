0553 313 94 23

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

25 Aralık 2018 Salı 08:54
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 08:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GATA'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
    1. GATA'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
    2. TÜİK işçi alımlarına kimler..
    3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    4. FETÖ'nün kapatılan GATA'daki..
    5. GÜNDEM / 25 Aralık 2018
    6. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün..
    7. HDP'den ABD'ye tepki, Fransa'ya övgü!
    8. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019..
    9. TÜBİTAK BİLGEM personel alım..
    10. Meteoroloji uyarmıştı… İstanbul'da..
    11. Asgari ücret belli oldu mu asgari..
    12. İstanbul'da, FETÖ'nün kapatılan..
    13. Dev operasyon! Baskınlar gece 01.00'de..
    14. Endonezya’daki tsunami
    15. Kara yollarında durum
    16. Van'da eğitime kar engeli
    17. Afrin kahramanı sınırda
    18. İZBAN ek seferleri durduruldu
    19. 'Sınırsız internet' hazırlığı
    20. Komisyonda kabul edildi! Paralar iade..
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?