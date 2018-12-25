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Asgari ücret son dakika fiyatıyla AGİ ne kadar oldu 2019?

Asgari ücret 2019 zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaydı. Asgari ücret 2019’da ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Sorusu en çok araran kelime oldu. 2019 asgari ücret son dakika net 2 bin 20 TL olarak açıkladı. 2019 yılında brüt asgari ücret ise 2 bin 558 TL oldu. Peki yeni asgari ücrete göre asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar oldu?

25 Aralık 2018 Salı 12:47
Asgari ücret son dakika fiyatıyla AGİ ne kadar oldu 2019?

Asgari ücret 2019 zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaydı. Asgari ücret 2019’da ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Sorusu en çok araran kelime oldu. 2019 asgari ücret son dakika net 2 bin 20 TL olarak açıkladı. 2019 yılında brüt asgari ücret ise 2 bin 558 TL oldu. Peki yeni asgari ücrete göre asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Asgari ücret tespit komisyonu son toplantımızda emeği ve alın teri ile ülkemize değer katan işçi ve işveren kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu nihai kararına göre 1 Ocak itibariyle brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele kapsamında işçimizi enflasyona ezdirmedik. Bu karar oy birliği ile alınmıştır. Bildiğiniz üzere bekar çocuksuz için, 3 çocuk ve evli olanlar için 2150 TL olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” Açıklamasında bulundu.

"Güzel bir ücret"

İşçi temsilcisi olarak yer alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise yaptığı açıklamada, “98 gün evvel Malatya’da asgari ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2000 TL’yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret.” İfadesini kullandı.

Peki asgari ücret 2019 zammı belli olmasıyla birlikte asgari geçim indirimi yani AGİ 2019’da ne kadar oldu?

İşte AGİ son dakika fiyatı

Bekar çalışan

AGİ 191.85 TL olacak.

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:47
  1. Malatya
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  4. Asgari ücret son dakika fiyatıyla AGİ ne kadar oldu?

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