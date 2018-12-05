Asgari ücret son dakika belli oldu mu 2019? Asgari ücret zam oranı nedir?

Asgari ücret ne kadar olacak sorusu bu aralar en çok arananların başında geliyor. 2019 asgari ücret zammı için görüşmeler 6 Aralık’ta resmen başlayacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yapacağı görüşmelerde asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin zam kararında anlaşma sağlanacak. Peki asgari ücret zammı 2019’da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin son gelişmeler…

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Önceki senelerden farklı olarak bu yıl gözler komisyonda ilk kez yer alacak asgari ücretli çalışanda olacak. Türk-İş Başkanı Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Ergün Atalay, domatesin 5 TL, üzümün 7 TL olduğunu, 1.5 ay önce 22 TL olan yağın da 40 Lira’ya çıktığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” ifadesini kullandı.

Asgari ücret 2 bin TL’nin üstünde olsun talepleri

CHP, TBMM’ye verdiği kanun teklifinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını talep etti. İşte 2019 asgari ücret zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler. DİSK düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı asgari ücret taleplerini 2 bin 800 lira olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bu hafta 6 Aralık perşembe günü yapacak. Komisyon sonuç alana kadar toplantılarına devam edecek. 15 üyeden oluşan komisyonda işçi, işveren ve hükümet adına temsilci bulunuyor. Asgari ücret artışı genel olarak bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirleniyor. Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 7.92 oranında artırıldı. 2017'de yüzde 11.92 oranındaki enflasyona karşın, 2018 yılında uygulanan asgari ücret yüzde 14.18 oranında zamlandı.

Mevcut asgari ücret net bin 603 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yıllara göre asgari ücret artışı

1996 yılında asgari ücret

Net asgari ücret: 11,339,802 TL

Brüt asgari ücret: 17,010 TL

1997 yılı asgari ücret

Net: 23,474,588 TL

Brüt: 35,437,500 TL

1998 yılı asgari ücret

Net: 33,808,514 TL

Brüt: 47,839,500 TL

1999 yılı asgari ücret

Net: 58,948,065 TL

Brüt: 78,075,000 TL

2000 yılı asgari ücret

Net: 82,417,500 TL

Brüt: 109,800 TL

2001 yılı asgari ücret

Net: 102,369,600 TL

Brüt: 139,950 TL

2002 yılı asgari ücret

Net: 163,563,536 TL

Brüt: 222,000,750 TL

2003 yılı asgari ücret

Net: 225,999 TL

Brüt: 306 TL

2004 yılı asgari ücret

Net: 303,079,500 TL

Brüt: 423 TL

2005 yılı asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL