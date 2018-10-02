Asgari ücret ocakta ne kadar olacak?

Milyonlarca işçinin gözü kulağı 2019 asgari ücret zammında. Asgari ücret komisyonu aralık ayında Ocak 2019 asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak. Asgari ücret ocak ayında ne kadar olacağı şimdiden merak konusu olurken, asgari ücret komisyonunda işçi kesimini temsil edecek olan TÜRK-İŞ'den son dakika Ocak 2019 yılı için asgari ücrete ilişkin ilk rakam geldi. Türk-İş yeni asgari ücret zammı için hangi teklifi sundu. İşte 2019 yılında asgari ücret ne olacak sorusunun cevabı...

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2019 asgari ücret tutarının ne kadar olacağı daha şimdiden merak ediliyor. Aralık ayında hükümeti temsil eden heyet başkanlığında işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşarak ortaya 2019’un yeni asgari ücret tutarı çıkacak. Yerel seçimlerin de olacak olması asgari ücretin makul seviyede olmasına etki edebilir. Peki asgari ücret 2019 ne kadar olacak? İşçi kesimi 2019 asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? Asgari ücret ne kadar oldu?

Türkiye 2019 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019’da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor. Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor. Onun için 2019 asgari ücret ne kadar olacak şimdiden merak edilmebe başlanırken 2019 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işçi kesimin temsilcisi konumunda olan Türk-İş’ten de asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi.

2019 asgari ücret ne kadar olacak?

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 Lira üzerinden başlasın.” şeklinde konuştu. Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş’ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Ergün Atalay, domatesin 5 TL, üzümün 7 TL olduğunu, 1.5 ay önce 22 TL olan yağın da 40 Lira’ya çıktığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” ifadesini kullandı.

Yıllara göre asgari ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre 1996-2018 yılları arasında asgari ücrete verilen zamları

1996 yılında asgari ücret

Net asgari ücret: 11,339,802 TL

Brüt asgari ücret: 17,010 TL

1997 yılı asgari ücret

Net: 23,474,588 TL

Brüt: 35,437,500 TL

1998 yılı asgari ücret

Net: 33,808,514 TL

Brüt: 47,839,500 TL

1999 yılı asgari ücret

Net: 58,948,065 TL

Brüt: 78,075,000 TL

2000 yılı asgari ücret

Net: 82,417,500 TL

Brüt: 109,800 TL

2001 yılı asgari ücret

Net: 102,369,600 TL

Brüt: 139,950 TL

2002 yılı asgari ücret

Net: 163,563,536 TL

Brüt: 222,000,750 TL

2003 yılı asgari ücret

Net: 225,999 TL

Brüt: 306 TL

2004 yılı asgari ücret

Net: 303,079,500 TL

Brüt: 423 TL

2005 yılı asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret kaç TL?

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL