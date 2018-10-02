Asgari ücret ocakta ne kadar olacak?
Milyonlarca işçinin gözü kulağı 2019 asgari ücret zammında. Asgari ücret komisyonu aralık ayında Ocak 2019 asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak. Asgari ücret ocak ayında ne kadar olacağı şimdiden merak konusu olurken, asgari ücret komisyonunda işçi kesimini temsil edecek olan TÜRK-İŞ'den son dakika Ocak 2019 yılı için asgari ücrete ilişkin ilk rakam geldi. Türk-İş yeni asgari ücret zammı için hangi teklifi sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre 1996-2018 yılları arasında asgari ücrete verilen zamlar ne kadar oldu? İşte 2019 yılında asgari ücret ne olacak sorusunun cevabı...02 Ekim 2018 Salı 15:34
Milyonlarca işçinin gözü kulağı 2019 asgari ücret zammında. Asgari ücret komisyonu aralık ayında Ocak 2019 asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak. Asgari ücret ocak ayında ne kadar olacağı şimdiden merak konusu olurken, asgari ücret komisyonunda işçi kesimini temsil edecek olan TÜRK-İŞ'den son dakika Ocak 2019 yılı için asgari ücrete ilişkin ilk rakam geldi. Türk-İş yeni asgari ücret zammı için hangi teklifi sundu. İşte 2019 yılında asgari ücret ne olacak sorusunun cevabı...
Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2019 asgari ücret tutarının ne kadar olacağı daha şimdiden merak ediliyor. Aralık ayında hükümeti temsil eden heyet başkanlığında işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşarak ortaya 2019’un yeni asgari ücret tutarı çıkacak. Yerel seçimlerin de olacak olması asgari ücretin makul seviyede olmasına etki edebilir. Peki asgari ücret 2019 ne kadar olacak? İşçi kesimi 2019 asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? Asgari ücret ne kadar oldu?
Türkiye 2019 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019’da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor. Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor. Onun için 2019 asgari ücret ne kadar olacak şimdiden merak edilmebe başlanırken 2019 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işçi kesimin temsilcisi konumunda olan Türk-İş’ten de asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi.
2019 asgari ücret ne kadar olacak?
Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 Lira üzerinden başlasın.” şeklinde konuştu. Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş’ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Ergün Atalay, domatesin 5 TL, üzümün 7 TL olduğunu, 1.5 ay önce 22 TL olan yağın da 40 Lira’ya çıktığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” ifadesini kullandı.
Yıllara göre asgari ücret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre 1996-2018 yılları arasında asgari ücrete verilen zamları
1996 yılında asgari ücret
Net asgari ücret: 11,339,802 TL
Brüt asgari ücret: 17,010 TL
1997 yılı asgari ücret
Net: 23,474,588 TL
Brüt: 35,437,500 TL
1998 yılı asgari ücret
Net: 33,808,514 TL
Brüt: 47,839,500 TL
1999 yılı asgari ücret
Net: 58,948,065 TL
Brüt: 78,075,000 TL
2000 yılı asgari ücret
Net: 82,417,500 TL
Brüt: 109,800 TL
2001 yılı asgari ücret
Net: 102,369,600 TL
Brüt: 139,950 TL
2002 yılı asgari ücret
Net: 163,563,536 TL
Brüt: 222,000,750 TL
2003 yılı asgari ücret
Net: 225,999 TL
Brüt: 306 TL
2004 yılı asgari ücret
Net: 303,079,500 TL
Brüt: 423 TL
2005 yılı asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılı asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılı asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılı asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılı asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılı asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılı asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılı asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılı asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılı asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılı asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılı asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılı asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılı asgari ücret kaç TL?
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
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