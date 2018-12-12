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Asgari ücret 2019 son dakika net ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL

Asgari ücretin 2019 yılında net ne kadar olacağı araştırılıyor. 2019 asgari ücret fiyatı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Zira asgari ücret 2019'da ne olacak, 2019 asgari ücret ne kadar oldu, 2019 asgari ücret tahminleri, 2019 asgari ücret tahmini ne olur? sorularının cevabı o komisyon verecek. Ancak asgari ücreti belirleyecek kriterlerin başında gelen enflasyon verileri dikkate alınırsa 2019 asgari ücret rakamı da belli oldu. İşte asgari ücret son dakika bilgileri.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:54
Asgari ücret 2019 son dakika net ne kadar oldu? Asgari ücret kaç TL

Asgari ücretin 2019 yılında net ne kadar olacağı araştırılıyor. 2019 asgari ücret fiyatı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Zira asgari ücret 2019'da ne olacak, 2019 asgari ücret ne kadar oldu, 2019 asgari ücret tahminleri, asgari ücret 2019 tahmini, 2019 asgari ücret tahmini ne olur? sorularının cevabı hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelip yeni yılda asgari ücreti belirleyecek olan o komisyon verecek. Ancak asgari ücreti belirleyecek kriterlerin başında gelen enflasyon verileri dikkate alınırsa 2019 asgari ücret rakamı da belli oldu. İşte asgari ücret son dakika bilgileri.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ikinci toplantısı yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Asgari ücrette enflasyon artışları etkili olacak

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Bu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. TÜİK’in kasım ayı verilerine göre, bir önceki yılın aralık ayına göre % 20.79, bir önceki yılın aynı ayına göre ise % 21.62 artış gerçekleşti. 

Asgari ücrette fiyat belli oldu

TÜİK’in enflasyon verilerine göre, asgari ücret 404 TL artacak ve asgari ücret 2019’da 2 bin TL’nin üzerinde olacak. Orta Vadeli Program kapsamında yıl sonu için hedef % 20,18 tutturulursa o zaman asgari ücrete zam 333 TL yapılacak. Bu zamla birlikte asgari ücret 1.936 TL’ye yükselecek. DİSK asgari ücretin 2 bin 800 TL olmasını isterken, TÜRK-İŞ ise asgari ücretin 2 bin TL üzerinden pazarlık yapılmasını istedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

2018 asgari ücret net bin 603 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:54
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