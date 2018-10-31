Asgari ücret ne zaman belli olacak Ocak 2019? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak?

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2019 asgari ücret konusunda AK Parti’den son dakika açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Asgari Ücret Komisyonunun ne zaman toplanacağı konusunda açıklama yaptı. Peki Asgari ücret ne zaman belirlenecek?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Sözcü Ömer Çelik, "Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok." dedi.

Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanır?

Genellikle yılın Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, Asgari Ücreti belirleme aşamasında kaç toplantı yapacağı konusuna belli bir sınırlama getirilmemiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.