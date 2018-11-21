Asgari ücrete zam ne kadar? Asgari ücret ne kadar oldu 2019?

Asgari ücret zamını bekleyen milyonlarca çalışan, 2019 asgari ücrete yapılacak zamın ne kadar olacağını merak etmekte. Asgari ücrete yapılacak olan zam için aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’na gözler çevrildi. Türk-İş 2019 asgari ücret zamı için ilk teklifi vermişti. Peki asgari ücret zamı ne zaman belli olacak? 2019 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak ve asgari ücret ne kadar olacak 2019?

Türkiye’de milyonlarca çalışan ve ailesinin gözü kulağı hükümet,işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu tarafından asgari ücrete yapılacak zam toplantısında. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi, asgari ücret 2019 ne kadar olacak?Sorusunun cevabını merak etmekte. Yerel seçimlerin de yaklaşmasıyla birlikte siyasi partilerin 2019 asgari ücret beklentilerini içeren vaatleri de hiç şüphesiz önem arz etmekte. 2018 asgari ücret zamı için siyasi partilerin yeni asgari ücret zam açıklaması etkili olmuştu. Peki asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret ne kadar 2019 olur? Asgari ücret fiyatlarında son durum ne? Asgari ücret bugün ne kadar? Yeni yılda 2019 asgari ücret ne kadar olacak ve Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak? Sorularının cevabı vatandaşlar tarafından hem merak edilmekte hem de en çok araştırılan konuların başında gelmekte.

Asgari ücret zamında işçi temsilcisi asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari ücret için çalışanlar 2 bin TL’nin üstünde bir rakam isterken, işverenler “Sadece enflasyon değil, genel ekonomik durum ve hedef enflasyon dikkate alınsın” görüşünde. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ilk aşamada taleplerinin halen net bin 603 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2 bin TL seviyesine çıkarılması olduğunu söyledi. Artan hayat pahalılığı sonrasında yeni yıl beklenmeden bu artışın yapılmasını istediklerini söyleyen Atalay, “Hükümetle oturduğumuzda 2 binlerle konuşalım dedik. Ama maalesef o günden bu güne toplasanız 35 tane işveren sağ olsunlar, 2 bin liraya çektiler. Ama büyük bölümü 2 bin liraya çekmedi. Önümüzdeki ayın başında asgari ücret toplantıları başlayacak. Artan hayat pahalılığına göre yeniden bu ücretin belirlenmesini isteyeceğiz. Yeni rakamın 2 bin liradan çok olması gerekir” ifadesini kullandı. Asgari ücret tespit komisyonu’nun aralık ayında yapacağı çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içindeki ilk.

2018 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre %14,2 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Asgari Ücret 2018 AGİ dahil ne kadar olmuştu?

Asgari ücretin işverene maliyeti 2018

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