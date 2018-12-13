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Asgari ücret için kritik gün! İkinci kez toplanacaklar

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek.

13 Aralık 2018 Perşembe 09:29
Asgari ücret için kritik gün! İkinci kez toplanacaklar

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde yapacak.

Bu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ikinci toplantısı yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.

Bu toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.

İlk kez asgari ücretli işçi de yer almıştı

Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:29
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YORUM YAZ

  • Hasan KaçarHasan Kaçar29 dk önce
    Asgari ücrete doğru düzgün zam yapmazlarsa bu seçimlerde ne oy beklesinler, ne destek. Geçen seneden beri herşeyin fiyatı en az 2 kat arttı. Maaşa zam kaç? Yüzde 20 mi?
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