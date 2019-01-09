AK Parti’den son dakika 18 maddelik kanun teklifi geldi. Binlerce vatandaşı ilgilendiren yasa teklifinin içeriğini AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıkladı. Yeni kanun teklifinde en dikkat çeken madde ise işletmelere asgari ücret desteğinin verilmesi. Peki İşletmelere asgari ücret desteği nedir? asgari ücret desteğinden kimler ve nasıl yararlanır?

AK Parti'nin,personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması,EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada, "Hazırladığımız 18 maddeden oluşan bu kanun teklifi, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. Bunların içerisinde işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması düzenlemeleri oldukça önemlii." ifadelerini kullandı.