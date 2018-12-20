Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Asgari ücret son dakika asgari ücret ne kadar oldu asgari ücret son durum haberleri

2019 asgari ücret ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabına ilişkin sorusunun cevabı merak edilmekte. Asgari ücret ne kadar olacak 2019, asgari ücret ne kadar oldu sorusunun yanında asgari ücret ne kadar oldu sorusunun cevabı beklenirken, asgari ücret tespit komisyonunda asgari ücret pazarlığında son durum ne? İşte asgari ücret son dakika haberleri…

20 Aralık 2018 Perşembe 15:20

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabına ilişkin sorusunun cevabı merak edilmekte. Asgari ücret ne kadar olacak 2019, asgari ücret ne kadar oldu sorusunun yanında asgari ücret ne kadar oldu sorusunun cevabı beklenirken, asgari ücret tespit komisyonunda asgari ücret pazarlığında son durum ne? İşte asgari ücret son dakika haberleri…

Türkiye’de milyonlarca vatandaş asgari ücret üzerinden maaş almakta. 2019 asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda asgari ücret ne kadar olacak? Sorusunun cevabını artık netlik kazanıyor. Asgari ücret ne kadar olacak 2019 merak edilirken, İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmış oldu.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı olan dördüncü toplantısında asgari ücret ne kadar olacak? Sorusunun yerine asgari ücret ne kadar oldu? Sorusu sorulacak. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kararları sonrası asgari ücret 2019 fiyatı açıklanacak. İşte asgari ücret son dakika haberleri…

Asgari ücrette sona gelindi

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

"Birlikte bu rakamın altına imza atalım"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, asgari ücret rakamının 7-8 milyon çalışanı doğrudan etkilediğini belirterek "Makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu ve asgari ücretli mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Altına imza atarız. 44 yılda 3 kere anlaşarak rakamı belirledik. Gönlümden geçen hükümet, işveren ve işçi birlikte bu rakamın altına imza atalım." diye konuştu.

Bir işçinin ocak ayında aldığı ücretin aralık ayına kadar ortalama yüzde 12 oranında düştüğünü vurgulayan Atalay, "Ortalama 3 bin lira ücret alan bir arkadaşımız aralık ayında 420 lira kesinti yaşıyor. Asgari ücretin vergi yükü var." dedi.

"Herkesi ilgilendiren rakamlar olacak"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da işverenler olarak herhangi bir rakam belirtmediklerine işaret ederek 2019'daki hedef enflasyonun, işsizlik ve büyüme oranlarının da dikkate alınarak bir rakam belirlenmesini istediklerini söyledi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bir sunum yapılacağını aktararak "TÜİK'in vereceği rakamlar, herkesi ilgilendiren rakamlar olacak. Bugün onu dinleyeceğiz." ifadesini kullandı.

DİSK asgari ücret 2 bin 800 TL olsun

DİSK düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı asgari ücret taleplerini 2 bin 800 lira olarak açıklamıştı. CHP ise TBMM’ye verdiği kanun teklifinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını talep etmişti.  

TÜRK-İŞ asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor?

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” şeklinde konuşmuştu.

2018 asgari ücret net bin 603 TL

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:34
  1. Asgari ücret ne kadar olacak 2019 Asgari ücret son dakika
  2. asgari ücret ne kadar olacak
  3. asgari ücret ne kadar oldu
  4. asgari ücret ne kadar
  5. asgari ücret tespit komisyonu
  6. asgari ücret toplantısı
  7. asgari ücret ne zaman açıklanacak
  8. asgari ücret son durum
  9. asgari ücret son dakika haberleri

YORUM YAZ

  • hasan tanrıverdihasan tanrıverdi8 dk önce
    Bu toplantıyı niye yapıyorlar ki çok mantıksız. Sayın Cumhurbaşkanı cebine 2000 tl koysun.1 ay normal vatandaş gibi herhangi bir yerde yaşasın. nasıl geçiniyor muş bir görsün.HA bu arada baştaki siyasilere nasıl küfür ediliyor kendi de yaşasın.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yarın gece ziyarete açık
  1. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi,..
  2. Yabancıya konut satışında 40 bin..
  3. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
  4. Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
  5. Eski kaymakam Özkan'ın "FETÖ" davası
  6. Büyük oranda temizlenmişti... İstilacı..
  7. TÜİK'ten son dakika asgari ücret teklifi
  8. İzmir'de Fatih Portakal protestosu!
  9. Boluspor'da Eskişehirspor maçı..
  10. Hastayı 2 kilometre yürüyerek..
  11. Galatasaray'da Sivasspor maçı..
  12. Putin'den Mustafa Kemal açıklaması
  13. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı
  14. AK Parti'nin İstanbul adayı belli..
  15. İngiltere Merkez Bankası politika..
  16. Ford Trucks, off-road maratonu..
  17. Robinho'dan VAR tepkisi: Gol attığım..
  18. TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara..
  19. İP binasına neden saldırdığını açıkladı
  20. Asgari ücret belli oldu mu asgari..
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!