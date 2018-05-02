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Asgari ücret 4 dolar oldu!

Latin Amerika ülkelerinden Venezuela'da gıda ve ilaç kıtlığı uyarıları devam ederken asgari ücrete yüzde 155 zam geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:37
Asgari ücret 4 dolar oldu!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin yüzde 155 artışla 2 milyon 555 bin 500 bolivara yükseltildiğini açıkladı.

Karaborsada 1 doların yaklaşık 640 bin bolivara karşılık gelmesiyle Veneuzela'da asgari ücret 4 dolara çıkmış oldu. Asgari ücret resmi kurdan ise yaklaşık 38 dolara denk geliyor. Ayrıca bu zam, Maduro döneminin 13. asgari ücret artışı.

Venezuela 10 yıl öne Bolivar'dan üç sıfır atıp Güçlü Bolivar'a geçtiğinden bu yana dolar karşısında değer kaybı 25 bin kattan fazla. 4 Haziran'da paradan üç sıfır daha atılacak.

Venezuela'da yıllık enflasyon yüzde 8900'da ve tahminler yüzde 19 bin eşiğine kadar yükseliyor.

Veneuzela, 20 Mayıs'ta başkanlık seçimine gidecek.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:37
  1. Venezuela
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  3. Dolar
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