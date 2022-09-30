Peynir altı suyu kürü İbrahim Saraçoğlu tarifi

Peynir Altı Suyu Nedir?

Peynir altı suyu; peynir yapımı esnasında kalan suya denir. Peynir altı suyunu doğal bir şekilde elde etmek için, peynir yapımı aşamasına gidilmesi gerekir. Evde lor peyniri (çökelik) yapımı ile elde edebilirsiniz. Doğal sütü kaynattıktan sonra, kesilmesini beklemeniz gerekir. Daha sonra kaynayan ve kesilen sütün içeriğindeki lor peyniri ve peynir altı suyunu ayırmanız gerekir. Karışımı süzmek için temiz ve hijyenik bir tülbentten yardım alabilirsiniz. Ayırdığınız peynir altı suyunu, düzenli aralıklar ile tüketebilirsiniz. Böylece, peynir altı suyu kürü ile sayısız hastalığın önüne geçebilirsiniz.

Peynir Altı Suyunun Faydaları

Peynir altı suyunun, yüksek oranda sağlık açısından faydaları vardır.

Peynir altı suyu faydaları şunlardır:

-İçeriği protein açısından oldukça zengindir. Bu nedenle kas dokularının hacmini artırır.

-Metabolizmayı hızlandırıcı özelliğe sahiptir. Bu açıdan hazımsızlığa da iyi gelir. Ayrıca, yağ yaktığı için kilo vermeye de yardımcı olur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Diyabet rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Kanser önleyici olarak da tavsiye edilir. Prostat kanser riskini ve göğüs kanser riskini düşürür. Ayrıca rahim kanser riskini de azaltır.

-Kas ve kemik ağrılarını giderir. Ayrıca, kemik erimesi hastalıklarına da iyi gelir.

-Hormonal dengeyi sağlar. Yüksek kolesterole, yüksek tansiyona iyi gelmektedir.

-Güneş çarpmalarına da iyi gelir. Güneş çarpması görülen bir kişi, peynir altı su ile yıkandığında kısa sürede iyileşir. Geleneksel yöntemler arasında uygulanır.

Peynir Altı Suyu Kürü İbrahim Saraçoğlu

Peynir altı suyunun, birden farklı hastalık için tedavi edici özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. İbrahim Saraçoğlu da peynir altı suyu kürü ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Şifa deposu olan peynir altı suyunu, evinizde doğal yöntemler ile hazırlayabilir ve kolay bir şekilde tüketebilirsiniz.