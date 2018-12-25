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Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.

25 Aralık 2018 Salı 11:17
Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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