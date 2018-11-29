Asgari ücret belli mi? Asgari ücret 2019 ne kadar olacak?
2018 yılında 1604 TL olan asgari ücretin 2019'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2019 asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya gelip yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını tespit edecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ne zaman yapılacağı belli oldu. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?29 Kasım 2018 Perşembe 09:06
2018 yılında 1604 TL olan asgari ücretin 2019'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2019 asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya gelip yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını tespit edecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ne zaman yapılacağı belli oldu. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye’ye sayıları milyonları bulan vatandaş asgari ücretle çalışmakta. Hal böyle olunca da milyonların gözü kulağı 2019 asgari ücret zamında oluyor. Asgari ücret kaç para olacak? sorusuna ilişkin, Türk-İŞ yeni yılda asgari ücret zammı için ilk değerlendirmesini yapmıştı. Türk-İŞ’den gelen açıklamada Asgari ücret 2019 ne kadar olacak? için pazarlıkların 2 bin TL’den başlanılması gerektiği vurgulanmıştı. Asgari ücretin ne kadar olacağı ve 2019 asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken, 2019 asgari ücret zamına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari ücret tespit komisyonu 2019 asgari ücreti için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak. 2019 asgari ücret ne kadar olacağı bu toplantı sonrası belli olacak. Kamuoyunun beklentileri asgari ücret 2019'da net 2 bin 300 TL olması yönünde.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor?
Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,
Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.
Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.
Yıllara göre asgari ücret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre 1996‘dan bu yana yıllara göre asgari ücretleri derledik. İşte o fiyatlar.
1996 yılında asgari ücret
Net asgari ücret: 11,339,802 TL
Brüt asgari ücret: 17,010 TL
1997 yılı asgari ücret
Net: 23,474,588 TL
Brüt: 35,437,500 TL
1998 yılı asgari ücret
Net: 33,808,514 TL
Brüt: 47,839,500 TL
1999 yılı asgari ücret
Net: 58,948,065 TL
Brüt: 78,075,000 TL
2000 yılı asgari ücret
Net: 82,417,500 TL
Brüt: 109,800 TL
2001 yılı asgari ücret
Net: 102,369,600 TL
Brüt: 139,950 TL
2002 yılı asgari ücret
Net: 163,563,536 TL
Brüt: 222,000,750 TL
2003 yılı asgari ücret
Net: 225,999 TL
Brüt: 306 TL
2004 yılı asgari ücret
Net: 303,079,500 TL
Brüt: 423 TL
Bu yıldan itibaren TL’den 6 sıfır atılmıştır.
2005 yılı asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılı asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılı asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılı asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılı asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılı asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılı asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılı asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılı asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılı asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılı asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılı asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılı asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılı asgari ücret kaç TL?
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
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