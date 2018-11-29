Asgari ücret belli mi? Asgari ücret 2019 ne kadar olacak?

2018 yılında 1604 TL olan asgari ücretin 2019'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2019 asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya gelip yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını tespit edecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ne zaman yapılacağı belli oldu. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye’ye sayıları milyonları bulan vatandaş asgari ücretle çalışmakta. Hal böyle olunca da milyonların gözü kulağı 2019 asgari ücret zamında oluyor. Asgari ücret kaç para olacak? sorusuna ilişkin, Türk-İŞ yeni yılda asgari ücret zammı için ilk değerlendirmesini yapmıştı. Türk-İŞ’den gelen açıklamada Asgari ücret 2019 ne kadar olacak? için pazarlıkların 2 bin TL’den başlanılması gerektiği vurgulanmıştı. Asgari ücretin ne kadar olacağı ve 2019 asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken, 2019 asgari ücret zamına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari ücret tespit komisyonu 2019 asgari ücreti için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak. 2019 asgari ücret ne kadar olacağı bu toplantı sonrası belli olacak. Kamuoyunun beklentileri asgari ücret 2019'da net 2 bin 300 TL olması yönünde.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.

Yıllara göre asgari ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre 1996‘dan bu yana yıllara göre asgari ücretleri derledik. İşte o fiyatlar.

1996 yılında asgari ücret

Net asgari ücret: 11,339,802 TL

Brüt asgari ücret: 17,010 TL

1997 yılı asgari ücret

Net: 23,474,588 TL

Brüt: 35,437,500 TL

1998 yılı asgari ücret

Net: 33,808,514 TL

Brüt: 47,839,500 TL

1999 yılı asgari ücret

Net: 58,948,065 TL

Brüt: 78,075,000 TL

2000 yılı asgari ücret

Net: 82,417,500 TL

Brüt: 109,800 TL

2001 yılı asgari ücret

Net: 102,369,600 TL

Brüt: 139,950 TL

2002 yılı asgari ücret

Net: 163,563,536 TL

Brüt: 222,000,750 TL

2003 yılı asgari ücret

Net: 225,999 TL

Brüt: 306 TL

2004 yılı asgari ücret

Net: 303,079,500 TL

Brüt: 423 TL

Bu yıldan itibaren TL’den 6 sıfır atılmıştır.

2005 yılı asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret kaç TL?

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL