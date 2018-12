Asgari ücret 2019 da kaç lira oldu!

Asgari ücret 2018 brüt, asgari ücret 2018 net, asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret haberleri. Asgari ücretin na kadar olacağı şu aralar en çok aranan ve merak edilen konuların başında gelmekte. Asgari ücret 2019 zammını belirlemek üzere hükümet, işveren ve işçi temsilcileriyle oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk üç toplantısını yaptı. Komisyon, TÜİK’ten asgari ücret 2019’da ne kadar olması sorusuna ilişkin rakamları aldı. Asgari ücret zammında komisyonda artık karar vakti. Peki Asgari ücret 2019 da kaç lira olacak?

2019 asgari ücret son dakika belli oldu

Asgari ücret 2019 ne kadar?Milyonlarca vatandaşı dört gözle açıklanmasını beklediği 2019 asgari ücrette son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari ücret 2019 zammını belirlemek üzere hükümet, işveren ve işçi temsilcileriyle oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son dakika belli oldu. 2019 asgari ücret 2.020 TL oldu. 2019 Asgari geçim indirimi AGİ bekar için 191 lira olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına devam ederken, TÜİK, komisyona, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin rakamları açıkladı. Asgari ücrete göre de asgari geçim indirimi yani AGİ belirleniyor. Peki 2019'da AGİ ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret ve AGİ fiyatında son durum...

2018 AGİ, bekar 152,21 TL, evli eşi çalışmayan 182,66 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL alıyordu.

2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor.

TÜİK'in verileri dikkate alınıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Türk-İş’in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetini Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de yer aldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından taraflar basın açıklaması yaptı. Çalışma Genel Müdürü Önder, “TÜİK temsilcimiz, 2018 yılı rakamlarını ve 2019 yılı tahminlerini iletti bize. Bunun yanında da her sene yapıldığı gibi Hacettepe Üniversitesinden alınan beslenme kalıp ve bilgileriyle beraber beslenme ve beslenme dışı ortalama harcama tahminlerini de bize iletti. TÜİK, bunu her sene yapıyor. Her sene hafif işler, orta işler ve ağır işler için ayrı hesaplamalarda bulunuyor. Bu rakamlar hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı tarafından hem de TÜİK tarafından verilen rakamlar, asgari ücret belirlenirken dikkat edilen rakamlar” şeklinde konuştu.

TÜİK'den son dakika asgari ücret teklifi

Asgari ücret 2019, asgari ücret son dakika 2019 belli oldu mu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Asgari geçim indirimi yani AGİ nasıl hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.