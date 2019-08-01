Asfalt yenileme çalışması nedeniyle bu yollar kapanacak Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, asfalt yenileme çalışmalarının yapılacağı bazı güzergahlarda sürücülerin mağdur olmaması ve ulaşımların aksamaması adına trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, asfalt yenileme çalışmalarının yapılacağı bazı güzergahlarda sürücülerin mağdur olmaması ve ulaşımların aksamaması adına trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde yapımı sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nin Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi kavşağı ile İstasyon Caddesi (Gar önü dahil) arasında kalan bölümü 1 Ağustos tarihinde saat 20:00’den itibaren 2 Ağustos günü saat 06:00’ya kadar, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Opera istikameti 1 Ağustos tarihinde saat 21:00’den itibaren 2 Ağustos günü saat 07:00’ye kadar trafiğe kapatılacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve Hasan Polatkan Caddesinin belirtilen bölümünün araç trafiğine kapatılması nedeniyle bu güzergahı kullanacak sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir" diye belirtildi.

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