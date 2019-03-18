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Asfalt tesisinin kurulmasını istemeyen köylüler yürüyüş düzenledi

Kastamonu (İHA) – Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Bayramgazi Köyünde yapımına başlanan Asfalt Plenti Üretim Tesisinin durdurulması için köylüler yürüyüş yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:04
Asfalt tesisinin kurulmasını istemeyen köylüler yürüyüş düzenledi

Kastamonu (İHA) – Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Bayramgazi Köyünde yapımına başlanan Asfalt Plenti Üretim Tesisinin durdurulması için köylüler yürüyüş yaptı.



Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi Köyünde ikamet eden vatandaşlar tarafından oluşturulan komite, köylerinde yapımına başlanan Asfalt Plenti Üretim Tesisinin durdurulması için yürüyüş düzenledi. Bozkurt Kaymakamlığından izinli olarak düzenlenen yürüyüş Sınarcık Caddesi’nden başlayarak Türk Tarih Meydanında tamamlandı. Yürüyüşe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde “şirketlerin yalanına doğanın talanına asfalt fabrikasına hayır” yazan pankartlar taşıyarak slogan attılar.



Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan Komite Temsilcisi Recep Gemici, “Bayramgazi köyü sanayi bölgesi ilan edilmiş. Kimsenin bilgisi yok. Bu aşamaya gelinceye kadar muhtar köy sakinlerini detaylı bilgilendirmemiş ve azaların iyi niyetlerini suistimal edip imzalarını almıştır. Ayrıca bu yerde belediyenin 8/1 hissesi olmasına rağmen belediye köyümüzden daha fazla yetkiye sahip olmuştur. Köyümüz yolları ve alt yapısı kurulması planlanan Asfalt Plentinin araç sirkülasyonunu ve atıklarını kesinlikle karşılayamaz doğamızın ve havamızın daha fazla tahribata uğratılarak kirletilecek olmasına bütün köy halkı olarak karşıyız. Bu sorun sadece Bayramgazi köyünün sorunu değildir. Çevre köylerle birlikte bozkurt’un sorunudur” dedi.



Açıklama sonrası toplanan kalabalık, olaysız bir şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:04
  1. doğa

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