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Asfalt silindirinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:33
Asfalt silindirinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kıvanç Caddesi'ndeki bir kahvehaneden çıkan Bülent Baki Aktaş (52), merdivenlerden inmek isterken düştü. Aktaş, bu sırada caddede asfalt çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait, Ü.Ç. (30) yönetimindeki silindirin altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Aktaş'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Aktaş'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ü.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:33
  1. asfalt çalışması
  2. kaza
  3. Silindir

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