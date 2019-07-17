Asfalt plenti çalışmaları devam ediyor Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Vali Yardımcısı Barboros Baran’a kurulum çalışmaları ile devam eden asfalt plenti hakkında bilgiler verdi.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Vali Yardımcısı Barboros Baran’a kurulum çalışmaları ile devam eden asfalt plenti hakkında bilgiler verdi.

Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Özel İdaresi Hamzalar mevkiinde bulunan yerleşkesinde kurulum çalışmaları kapsamında devam eden asfalt plentinde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Baran, Genel Sekreter Mehmet Uzun’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Uzun, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ve plentin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını söyledi. Gerçekleştirilen incelemede Genel Sekreter Yardımcılarımız İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu’ da yer aldı.

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