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Asfalt ekipleri Kavallar’da

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi’nde sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmalarına başladı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Asfalt ekipleri Kavallar’da

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi’nde sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmalarına başladı.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, bir taraftan yeni yerleşim alanlarının yol ihtiyaçlarını karşıladıklarını bir taraftan da kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda üst yapı ve alt yapı düzenleme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Akın açıklamasında “Bartın Belediyesi olarak belirlemiş olduğumuz program çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi araç yolunu sıcak asfalt ile düzenlemek üzere çalışmalara başladı. Kısa zaman içinde çalışmalarımızı tamamlayarak bu bölgede de daha iyi ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Hava sıcaklıkları elverdiği sürece ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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