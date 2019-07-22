Asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük´te bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran, Karabük Belediyesi il genelinde başlattığı sıcak asfalt çalışmasına Öğlebeli Mahallesi ile devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Şehrimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Hedefimiz Karabük’ü daha modern bir il haline getirmektir. Öğlebeli Mahallesi mevkiinde ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması devam etmekte. Belediye olarak mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” dedi.