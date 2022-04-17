Aşevlerinde kazanlar iftar ve sahur için kaynıyor

YENİ AKİT ANKARA

Ülke genelindeki 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, Ramazan döneminde de şubeleriyle birlikte iftarlık ve sahurluk yemek vermeye devam ediyor. Kızılay, aşevlerine kadar gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumda olan yaşlı ve hastaların yemeklerini de özel sefer taslarında hazırlayarak şubeleri, Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz teşkilatlarında görev yapan gönüllüleriyle kapılarına kadar götürüyor. Kızılay Ramazan ayı boyunca 3.8 milyon kişilik 76 milyon TL değerinde sıcak yemek ulaştırmayı hedefliyor.

Aşevi bağışları sofraları bereketlendiriyor

Kızılay’ın aşevleri Ağrı, Ağrı/Tutak, Ankara, Ankara/Polatlı, Artvin/Şavşat, Bingöl, Bitlis, Bitlis/Tatvan, Denizli/Çivril, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay/İskenderun, İstanbul (Beylikdüzü, Esenler, Pendik, Cerrahpaşa, Balat), Kocaeli/Karamürsel, Konya, Konya/Akşehir, Mersin/Silifke, Muş, Ordu, Sakarya/Hendek, Tokat, Tokat/Turhal, Van ve Van/Erciş’te bulunuyor. Hayırseverler ister belirledikleri bir aşevine isterse de genel aşevi bağışlarına destek olarak sofraları bereketlendirebiliyor.