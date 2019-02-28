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ASEV THM, türkü şölenine hazrlanıyor

Verdikleri konserlerle Aliağalıların gönlünde taht kuran Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu, bahar konseri ile türkü severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
ASEV THM, türkü şölenine hazrlanıyor

Verdikleri konserlerle Aliağalıların gönlünde taht kuran Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu, bahar konseri ile türkü severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ege ve Akdeniz Türkülerinden oluşan geniş bir repertuar ile sahne alacak olan THM korosu, dinleyenlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sunacak.


Aliağa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamındaki konser, 2 Mart 2019 Cumartesi günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 20.30’da sahne alacak olan koro birbirinden güzel Ege ve Akdeniz türkülerini müzikseverler için seslendirecek.


Türkü severlerin, ücretsiz gerçekleştirilecek olan konserin davetiyelerini Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası giriş katında hizmet veren Hilal Masadan temin edilebileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  1. konser
  2. sanat
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