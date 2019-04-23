Asenalar çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıttı

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı Asena Birimi, ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ sebebiyle Eskişehirli çocukların bayramını kutlayarak kendilerine Türk bayrağı ve balon hediye etti.

Düzenlenen organizasyonun çok keyifli geçtiğini belirten Asena Birimi Başkanı Su Tuna, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözü ile bakalım ki, yarınlarımız aydınlık olsun. Biz de bu sözün düsturu ile mukadderatımızı belirleyecek ve Türklük sancağını ileriye taşıyacak çocuklarımız için Ülkü Ocaklarımız öncülüğünde bayrağımızı dalgalandıracağız. Tüm Türk-İslâm coğrafyasındaki çocuklarımızın ve şehit çocuklarımızın bayramı kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Hediyelerini alan çocuklar ise Ülkü Ocakları Asena Birimi üyelerine teşekkür ederek, kendileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.