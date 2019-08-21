0553 313 94 23

ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

ASELSAN’ın bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve rekorunu kırdı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:29
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

İSTANBUL (AA)- ASELSAN’ın bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen seneyi 9,1 milyar doları bakiye siparişle kapattı ve bu yılın ilk altı aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1,8 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı.

Bu sözleşmeler arasında 841 milyon avro tutarlı Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon doları tutarlı Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 milyon doları tutarlı Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıkıyor.

Bu yılın başında Uluslararası Pazarlama Birimini yeniden yapılandıran ASELSAN, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttırıyor. Bu kapsamda son olarak Gambiya’ya gerçekleştirilen ihracat ile kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke sayısını 64’e yükseltti.

- Temmuz ayında yüksek tahsilat

Haziran ayı sonu itibarıyla satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttırarak 9 milyar liraya ulaştıran ASELSAN’ın net kârındaki büyüme aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın finansal tablolarındaki olumlu ivme temmuz ayı tahsilat rakamlarına da yansıdı. Tahsilat tutarı, bu yılın ilk altı aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek 690 milyon lirayı aştı.

Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 52’inci sırada yer alan ASELSAN, savunma alanındaki liderliğini güçlendirerek bu yılı lira bazında yüzde 40-yüzde 50 oranında büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:29
  1. ASELSAN
  2. Bakiye Sipariş Rekoru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Down sendromlu çocuklar cimnastikle spora yönlendirilecek
    1. Down sendromlu çocuklar cimnastikle..
    2. İl Müdürlüğü’nden Eskişehir Yunus Emre..
    3. Karaman’da cinayet
    4. Hanımlar artık mutfak giderleri çay..
    5. İBB’den yağış uyarısı
    6. Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'a gidecek
    7. Emekli hekim İnayet Dikim Korkut, 67..
    8. Faciadan ucuz kurtuldular
    9. Milli Piyade Tüfeği’nde 40 bin..
    10. Türk Kızılay Kayseri Şubesi kurban..
    11. "Şans tanrıçası" için 1 milyon imza..
    12. Göztepe, Yusuf Talum'la profesyonel..
    13. Cammu Keşmir'de çatışma
    14. Amatör spor kulüplerine Osmangazi..
    15. Akit de olmasa bunların maskelerini..
    16. Amazon ormanlarında yılbaşından bu..
    17. Halkbank’tan TL’yi destekleyen yeni..
    18. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan..
    19. Trabzonspor, Avrupa'da 128. randevuda
    20. Hayvan dostu proje
    21. Edremit Belediyesi şeffaflık..
    22. Şimşir güvesine karşı "ışıklı feromon..
    23. Yerine kayyım atanan Ahmet Türk..
    24. Diyarbakır’daki silahlı kavgada..
    25. İzmir için hedef 1 milyon fidan
    26. Halkbank’ta "önce sağlık"
    27. (Özel) Yapılan yanlışlık sonucu..
    28. Şeker tüketiminin artması kanser..
    29. "Sesi Görenler" Avrupa'da çifte başarı..
    30. Düzenek üzerinde! Canlı bomba böyle..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!