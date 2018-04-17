Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aselsan'dan intiharlarla ilgili önemli mesaj

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, 11 yılda 8 personelinin intihar ya da şüpheli ölüm haberleriyle ilgili konuştu.

17 Nisan 2018 Salı 08:14
Aselsan'dan intiharlarla ilgili önemli mesaj

Türkiye'yi sarsan ASELSAN ölümleri ile ilgili önemli açıklama ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün, dosyaların savcılıkta olduğunu belirtti.

İşte Güngör'ün yaptığı o açıklamalar

"Konu şu anda savcılıkta. İnceleniyor. Birkaç defa incelenmiş ama somut bir şey bulunamamış. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama bakın şöyle bir örnek de var. Mesela intihar edenlerden biri seneler önce ASELSAN’da çalışmış. Ayrıldıktan 7-8 sene sonra intihar etmiş. Ama haberler ASELSAN personeli diye çıktı. Her şey basında göründüğü gibi değil ama dosyalar savcılıkta. "
 
" Negatif her haber, hele de bu tür haberler, aidiyet duygusunun olduğu her yerde insanları demoralize eder tabii ama bizim mühendislerimiz işlerine konsantre şekilde ve çok yoğun çalışmaya devam ediyorlar."

Vatan

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:14
  1. aselsan
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman devi Bayern Münih'te şoke eden gelişme
    1. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
    2. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    3. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    4. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    5. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    6. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    7. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    8. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    9. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    10. Hakkari'de park halindeki araç..
    11. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    12. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    13. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    14. Borsa günü düşüşle bitirdi
    15. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    16. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    17. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    18. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    19. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    20. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...