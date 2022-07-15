Aselsan’dan ihracata güçlü katkı

Buğra Kardan

ASELSAN Genel Müdürü Prof. Haluk Görgün, Ar-Ge faaliyetlerinden üretimi ve ihracatı artırmaya dönük adımlarına kadar pek çok konuda bilgi verdi.

1 milyar $’lık kaynak

Görgün, “Tüm gücümüzü Ar-Ge ve inovasyona borçluyuz” dedi. “Ar-Ge ve inovasyonu odağa oturtuyoruz. Bu alanda dev yatırımlara, başarılara imza atıyoruz. Her yıl ciromuzun yüzde 7’sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz. Gelinen aşamada 7 Ar-Ge merkezimiz, yaklaşık 6 bin personelimiz var. 2021-2025 dönemi için Ar-Ge projelerimiz ve inovasyon faaliyetleri için 1 milyar dolar kaynak ayırmış durumdayız” açıklamalarında bulundu.

Vites yükseltiyor

Millileştirmede vites yükselttiklerini belirten Görgün, şöyle devam etti: “2021’de önemli bir hamle yaptık, tedarik zinciri yönetimini Genel Müdür Yardımcılığı seviyesine taşıdık. Tedarik zinciri yönetimini sürdürülebilir, sade ve çevik bir yapıya kavuşturduk. Yerli ve Milli Ürün Üst Komisyonu kurduk. Yerli ve milli ürün geliştirme, tedarik sürecini yönetecek direktörlük oluşturduk. Tedarik tabanının sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefleyen Gücümüz Bir Platformu’nu hayata geçirdik. Teknolojinin kritikliği, ihraç kısıtları, maliyet etkisi ve temin süresi gibi kriterleri dikkate alarak öncelikli ürünleri millileştirme çalışmalarına da hız verdik.”

Görgün, “Savunma sanayiinde tam bağımsızlığı sağlamak ve herhangi bir üretim darboğazı veya ambargo durumunda güvenlik güçlerimize desteğimizi devam ettirebilmek için tüm kritik bileşenleri yerli firmalarımız eliyle millileştirmeyi zorunlu olarak görüyoruz” ifadesini de kullandı.

5 bini aşkın tedarikçisi var

Ekosistemlerinde 3 bini yerli 5 bini aşkın tedarikçinin bulunduğuna işaret eden Görgün, şunları söyledi: “Daha fazla yerli tedarikçiyle çalışma arzusundayız. Yurt içi alım oranımızı yüzde 70’in üzerine taşımış vaziyetteyiz. Ülkemizde geliştirilmiş her türlü kabiliyetten azami ölçüde faydalanmak istiyoruz. Yerli şirketlerimiz için Tedarikçi Portalımız bulunuyor. Bu portaldan bizimle iletişime geçenlerle çalışabiliriz. Stratejik partner sayımızı artırıyoruz, artırmaya devam edeceğiz. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’nın (EYDEP) çıktılarını ise aktif olarak kullanıyoruz. EYDEP kapsamında tetkik edilen firmaları portföyümüze kazandırıyoruz.”

Yüksek ortalama

Görgün, ihracat başarılarına da değindi. Onlarca ülkeye ürün sattıklarına dikkat çekti. Ayrıca “Savunma sanayinin kilogram başına ihracatı 50 dolar iken, ASELSAN’ın bin dolara varıyor. Bu meblağ savunma sanayiinin ortalamasının çok ötesinde. Dolayısıyla ASELSAN, ihraç ettiği ürünlerle hem ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyor hem de ‘Made in Türkiye’ markasını pekiştirecek bir bayrağı dalgalandırıyor” dedi.

Hayata dokunan projeler

Savunma sanayiinde kazandıkları yetenekleri sivil teknolojilere de aktardıklarını anlatan Görgün, şöyle konuştu: “İnsanımızın hayatına dokunan projeler devreye aldık. Pandemi döneminde yüzde 100 yerli imkânlarla ve sadece 14 gün içinde yüksek teknolojiye sahip bir yoğun bakım solunum cihazını üreterek Sağlık Bakanlığımıza sunduk. Ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştirmeye yönelik geliştirilmiş bir elektroşok cihazını ülkemize kazandırdık. Ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ASELSAN Mobil Dijital X-Işını Cihazı’nı geliştirdik. Bunlarla yetinmiyor, demiryolları ve karayollarına yönelik sistem ve kritik bileşenleri tasarlayıp üretiyoruz. Günlük hayatta kullanılan kent güvenlik sistemleri, kameralar ile yazılımları ortaya koyuyor; kullanıcıların güvenli, hızlı ve ekonomik olarak hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.”