ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno Macera Platformu”

Türkiye’nin savunma sanayisinde büyük rol oynayan ASELSAN’ın düzenlediği etkinlikte, çocuklar için kurulan web sitesi ”Tekno Macera Platformu” tanıtıldı.

Türkiye’nin savunma sanayisinde büyük rol oynayan ASELSAN, çocuklar için etkinlik düzenledi. Çocuklar için kurulan web sitesi ”Tekno Macera”nın tanıtıldığı etkinliğe ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgülü, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, birçok mühendis ve aileleri katıldı. Etkinlikte ayrıca misafirler için konser düzenlenirken, sihirbazlık gösterileri yapıldı.

Konuşmasından Çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlayan Haluk Görgülü, milli teknolojinin önemini vurguladı. Görgülü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tüm dünya çocuklarına hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının hemen ardından Aselsan ailesi olarak geleceğimizin en önemli varlıkları olan sevgili çocuklarımızın geleceklerine ışık tutmayı ve destek sağlamayı amaçlayan Tekno Platformunun tanıtımı için bir araya geldik. Geleceğinin temellerinin bugünden atılmak zorunda olduğunun gelecekte geliştirilecek olan milli teknolojilerin, bugünün küçük kalplerinde yeşereceğini ve milli teknoloji seferberliği için ilk kıvılcımın sizlerin kalplerinde yanacağının bilincinde çalışmalara devam ediyoruz. Bu vesileyle hepimizin temel amacı özgür, özgün düşünen, öz güveni, öz farkındalığı yüksek, öz yeterliklerinin, yüksek bilincinde ve öz değerlerine sahip çıkan bir nesle katkı sağlamak olmalıdır. Sizler için oluşturduğumuz Tekno Macera Platformu da işte böyle bir düşüncenin en güzel örneklerinden biridir” diye konuştu.

"Amacımız küçük yaşlarda bilinçli bireyler yetiştirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak"

Tekno Macera Platformu ile neyi amaçladıklarını vurgulayan Görgülü, ”Tekno Macera projemizde 6-12 yaş arasındaki kahramanlarımız için bilim ve teknoloji oyunları, eğitici videolar, etkinliklerle düşünme becerilerinin gelişimine keşfetmenin, tasarlamanın ve üretmenin ilk aşamasına katkı sağlamak ilkesiyle yola çıktık. Tekno Macera Platformu ile çocuklarımızı teknoloji ile erken yaşta tanıştırmayı, onları küçük yaşlarda teknolojiyi iyi amaçlarla kullanacaklarını öğretmeyi ve ileriye yönelik hayallerine yön göstermeyi hedeflemekteyiz. Web sitemiz üzerinden oynayacakları oyunlar aracığıyla, hayal güçlerini doğru şekilde güçlendirmeyi ve youtube kanalı üzerinden paylaşacağımız eğitici videolarla gelecekte yapmak istedikleri meslekler hakkında faydalı bilgiler sağlamayıamaçlıyoruz. Amacımız küçük yaşlarda bilinçli bireyler yetiştirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Teknolojinin ve fen bilimlerinin önemine dikkat çeken Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, “Teknoloji çağında yaşıyoruz. Teknoloji tüketen değil, üreten ülke olmamız gerekiyor. Bununda yolu, bu gençlerimizi, kabiliyetlerimizi doğru yerlerde yetiştirerek, doğru yerlere getirmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza güvenelim onlara sorumluluk verelim inşallah bu çocuklar bizim geleceğimizdir” dedi.

Konuşmaların ardından ASELSAN’ın çocuklar için yaptığı web site tanıtılırken, etkinliğe katılan çocuklara hediyeler verildi.