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ASELSAN'dan Afrika çıkarması! Ürünlerini sergileyecek

Savunma devi SELSAN'ın, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'na (The Africa Aerospace and Defence-AAD) katılacağı bildirildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:26
ASELSAN'dan Afrika çıkarması! Ürünlerini sergileyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AAD, ASELSAN'ın katıldığı uluslararası savunma fuarları arasında özel bir öneme sahip bulunuyor.

AAD, Afrika kıtasının en büyük, dünyanın da 6. büyük savunma fuarı olmasının yanı sıra kıtada yer alan birçok ülkeyle yakın temas kurulabilmesine olanak sağlıyor.

ASELSAN, 19-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, taktik haberleşme sistemleri, hassas ve lazer güdüm kitleri, sınır güvenlik sistemleri, termal ve gece görüş sistemleri, hedef işaretleme podu, uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri, kara gözetleme radarı ve deniz platformu sistemleri gibi ürünleri sergileyecek.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:26
  1. ASELSAN
  2. Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı
  3. ASELSAN ürünleri sergileyecek
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