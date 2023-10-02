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Teknoloji ASELSAN KAP'a bildirdi! Milyonlarca dolarlık dev anlaşma
Teknoloji

ASELSAN KAP'a bildirdi! Milyonlarca dolarlık dev anlaşma

Yeniakit Publisher
2023-10-02 13:07:00 - 2023-10-02 13:12:12
ASELSAN KAP'a bildirdi! Milyonlarca dolarlık dev anlaşma

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Anlaşma KAP'a bildirildi.

ASELSAN ile TUSAŞ arasında yeni bir sözleşme imzalandı. İki şirket, uçak aviyonik modernizasyonuna yönelik 14 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile aviyonik modernizasyonuna yönelik olarak, toplam bedeli 14 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söz konusu sözleşmenin 29 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı öğrenildi.

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