0553 313 94 23

ASELSAN yaptı, Başbakan tanıttı

ASELSAN'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde yaklaşık 200 kilometrelik otoyolda kurduğu ücret toplama sahası ve sistem kontrol merkezini Başbakan Zoran Zaev tanıttı- Şirket, ülkenin doğu-batı ekseninde uzanan otoyolu için açılacak ihalenin de en güçlü adayları arasında yer alıyor

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:38
ASELSAN yaptı, Başbakan tanıttı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisinde geliştirdiği güçlü teknolojileri, sivil alanlara da başarıyla entegre eden ASELSAN, bu alandaki teknoloji ihracatının başarılı bir örneğini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde hayata geçirdi.

Alınan bilgiye göre, ASELSAN, 15,9 milyon avro tutarındaki sözleşmeyle ülkenin Sırbistan sınırından Yunanistan sınırına kadar uzanan ve Koridor-10 olarak adlandırılan yaklaşık 200 kilometrelik ücretli otoyolun üzerinde "ücret toplama sahası ve sistem kontrol merkezi" inşa etti.

Avrupa Kalkınma Bankası fonlarıyla finanse edilen projenin ihalesi, uluslararası ihale formatıyla yapıldı. İki aşamalı ihalenin ilk aşamasında firmaların yeterlilikleri değerlendirildi. İlk aşamayı ASELSAN ile Avrupa'dan toplam 5 uluslararası firma geçti. Fiyat tekliflerinin yarıştığı ikinci aşamada ise kazanan ASELSAN oldu.

Otoyol üzerindeki 7 ücret toplama istasyonu, kurulum ve altyapı hazırlık aşamaları tamamlandıkça devreye alındı.

Koridor-10 Otoyolu'ndaki Elektronik Ücret Toplama Sistemi, geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Karayolları Genel Müdürü Zoran Kitanov tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin yaygın kullanımıyla ülke, usulsüzlüklerin ortadan kalktığı, geçiş işlemlerinin hızlandığı tam otomatik ve modern bir sisteme kavuştu.

- ASELSAN yeni ihalenin de adaylarından biri

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti benzer bir sistemi ülkenin doğu-batı ekseninde uzanan Koridor-8 Otoyolu'na da kurmak için ihaleye hazırlanıyor. Yeni ihale de Avrupa Kalkınma Bankası gözetiminde uluslararası yarışma şeklinde yapılacak. İhale için en olgun çözüme sahip ASELSAN, en güçlü yüklenici adayları arasında bulunuyor.

ASELSAN tarafından kurulan sistemde, otomatik ve kartlı geçiş gişeleri bulunuyor. Sisteme abone olmak isteyen kullanıcılar ve abonelerin hesap işlemleri için gişe sahalarında satış servisi veren kiosklar yer alıyor. Aboneler hesaplarına internet ödeme yöntemleri veya akıllı telefonlarıyla da ulaşabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:38
  1. ASELSAN
  2. elektronik ücret toplama sistemi
  3. kartlı geçiş sistemi
  4. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
  5. otoyol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    1. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    2. "Kanser artık kontrol altına..
    3. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    4. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    5. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    6. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    7. Hindistan Büyükelçisi..
    8. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    9. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    10. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    11. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    12. Başkan Dilber’den 10 Temmuz Hukukçular..
    13. Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u..
    14. ESOB Başkanı Fırat: “Yeni paket..
    15. Maltepe’de engelliler üretip..
    16. Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100..
    17. Türkiye, Avrupa AVM pazarında lider
    18. Bağ yangını korkuttu
    19. Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine evde..
    20. Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu
    21. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık..
    22. Türkiye'den ABD'ye S-400 uyarısı
    23. Madencilerden Yeni Yol Haritası
    24. Yelken: 470 Dünya Gençler Şampiyonası
    25. AliExpress E-İhracat Buluşması..
    26. Barbaros Gözneli idari menajer..
    27. Vali Dağlı sosyal medya hesabından..
    28. Takla atan otomobil şarampole düştü ve..
    29. Resmen duyurdular! Roque Mesa adım..
    30. Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"