ASELSAN verdiği Türkiye kararını dünyaya ilan etti: imzayı attı! Tam 65,9 milyon dolar, sinyali verdi
ASELSAN tarafından Türkiye ile ilgili büyük bir çıkış geldi: uluslararası bir müşterisi arasında resmen 65,9 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. ASELSAN, söz konusu anlaşmayı sosyal medya hesabından da paylaştı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 65,9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.
ASELSAN, söz konusu anlaşmayı sosyal medya hesabından da paylaştı.
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